Galatasaray'da kampın yıldızı Arda Ünyay!

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da takımın genel performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Son olarak Serie A ekibi Cagliari'yi 3-1 yenen Sarı-Kırmızılılar'da en fazla dikkat çeken isimlerden birisi Arda Ünyay oldu.
45'ER DAKİKA FORMA GİYDİ
Admina Wacker ve Cagliari karşısında 45'er dakika forma giyen 18 yaşındaki stoper attığı goller ve savunma performansıyla büyük beğeni kazandı. Ocak ayından yalnızca 500 bin euro karşılığında Ankaragücü'nden transfer edilen Arda Ünyay geçirdiği sakatlığın da etkisiyle şans bulamamıştı. Ancak yeni sezon hazırlıklarına müthiş bir giriş yapan genç futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Rotasyondaki yerini sağlamlaştıran Arda, yönetimin yerli stoper transferi düşüncesini de ortadan kaldırdı.
OZAN KABAK'I HATIRLATIYOR
Tüm alt yaş kategorilerinde milli takım formasını terleten genç futbolcu oyun stiliyle Ozan Kabak'ı akıllara getirdi. 1.87 boyu ve güçlü fiziğinin yanı sıra çabukluğu, yüksek tekniği ve sakinliği ile ön plana çıkan Arda Ünyay kısa sürede adeta taraftarların da sevgilisi olmayı başardı.
45'ER DAKİKA FORMA GİYDİ
Admina Wacker ve Cagliari karşısında 45'er dakika forma giyen 18 yaşındaki stoper attığı goller ve savunma performansıyla büyük beğeni kazandı. Ocak ayından yalnızca 500 bin euro karşılığında Ankaragücü'nden transfer edilen Arda Ünyay geçirdiği sakatlığın da etkisiyle şans bulamamıştı. Ancak yeni sezon hazırlıklarına müthiş bir giriş yapan genç futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı. Rotasyondaki yerini sağlamlaştıran Arda, yönetimin yerli stoper transferi düşüncesini de ortadan kaldırdı.
OZAN KABAK'I HATIRLATIYOR
Tüm alt yaş kategorilerinde milli takım formasını terleten genç futbolcu oyun stiliyle Ozan Kabak'ı akıllara getirdi. 1.87 boyu ve güçlü fiziğinin yanı sıra çabukluğu, yüksek tekniği ve sakinliği ile ön plana çıkan Arda Ünyay kısa sürede adeta taraftarların da sevgilisi olmayı başardı.