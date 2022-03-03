Galatasaray'da Feghouli direksiyona geçiyor

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Sofiane Feghouli'ye Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de yer vermeyi planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Feghouli direksiyona geçiyor
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03 Mart 2022 09:45
Spor Toto Süper Lig'de st üste aldığı Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle büyük moral bulan Galatasaray'da zorlu İttifak Holding Konyaspor sınavının hazırlıkları sürüyor.

Rizespor önündeki futboldan çok memnun olan teknik direktör Domenec Torrent'in 11'de ufak dokunuşlar yapacağı öğrenildi. Torrent'in Alexandru Cicaldau'nun performansını yetersiz bulduğu ve Sofiane Feghouli'yi 11 monte edeceği belirlendi. Rize maçının son bölümünde oyuna giren Cezayirli yıldız 10 dakika içinde 2 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Forvet bölgesinde kararsız olan Torrent'in Gomis ve Mustafa Muhammed arasındaki tercihi maçtan kısa bir süre önce vereceği de gelen bilgiler arasında.

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