26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
17:01
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Galatasaray'da Eren & Jakobs devri başladı!

Galatasaray'da Okan Buruk, sol bekte Eren Elmalı & Ismail Jakobs ikilisine güveniyor. Kiralıktan dönecek isimler kadroda düşünülmüyor.

calendar 26 Mayıs 2025 08:16
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Eren & Jakobs devri başladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray yıllardır kanayan yarası olan sol bekte kalıcı çözümü Eren Elmalı & Ismail Jakobs ikilisiyle buldu.

Savunmanın solunda Eren ile çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılı takımda, son Göztepe maçında Jakobs da sergilediği performansla sınıfı geçti.

OKAN BURUK YETERLİ BULUYOR

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasında Eren-Jakobs ikilisini yeterli buluyor.

DÖNÜŞLERİNE SOĞUK BAKILIYOR

Kiralık gönderilen Derrick Köhn ve Kazımcan Karataş'ın dönüşüne soğuk bakılıyor. Köhn'ün Almanya'da bir kulübe satılması beklenirken, Kazımcan'a kiralık başka takım aranıyor. 

 

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.