Galatasaray'da Eren & Jakobs devri başladı!

Galatasaray yıllardır kanayan yarası olan sol bekte kalıcı çözümü Eren Elmalı & Ismail Jakobs ikilisiyle buldu.
Savunmanın solunda Eren ile çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılı takımda, son Göztepe maçında Jakobs da sergilediği performansla sınıfı geçti.
OKAN BURUK YETERLİ BULUYOR
Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasında Eren-Jakobs ikilisini yeterli buluyor.
DÖNÜŞLERİNE SOĞUK BAKILIYOR
Kiralık gönderilen Derrick Köhn ve Kazımcan Karataş'ın dönüşüne soğuk bakılıyor. Köhn'ün Almanya'da bir kulübe satılması beklenirken, Kazımcan'a kiralık başka takım aranıyor.
Savunmanın solunda Eren ile çifte kupalı şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılı takımda, son Göztepe maçında Jakobs da sergilediği performansla sınıfı geçti.
OKAN BURUK YETERLİ BULUYOR
Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasında Eren-Jakobs ikilisini yeterli buluyor.
DÖNÜŞLERİNE SOĞUK BAKILIYOR
Kiralık gönderilen Derrick Köhn ve Kazımcan Karataş'ın dönüşüne soğuk bakılıyor. Köhn'ün Almanya'da bir kulübe satılması beklenirken, Kazımcan'a kiralık başka takım aranıyor.
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