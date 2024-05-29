Galatasaray'da Davinson Sanchez'e kal baskısı!

Galatasaray'da Victor Nelsson'un ayrılık ihtimali, gözleri uzun süredir satılması gündemde olan Davinson Sanchez'e çevirdi.
Adı Bayern ve Napoli gibi devlerle anılan Kolombiyalı stoperle Galatasaray Yönetimi arasında bir görüşme gerçekleşecek.
Teknik patron Okan Buruk, Sanchez'in en azından bir sezon daha takımda kalmasını istiyor. Sarı kırmılı takımın performansından memnun kaldığı Kolombiyalı stoperin geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak.
Adı Bayern ve Napoli gibi devlerle anılan Kolombiyalı stoperle Galatasaray Yönetimi arasında bir görüşme gerçekleşecek.
Teknik patron Okan Buruk, Sanchez'in en azından bir sezon daha takımda kalmasını istiyor. Sarı kırmılı takımın performansından memnun kaldığı Kolombiyalı stoperin geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak.