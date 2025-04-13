Galatasaray'da Davinson Sanchez'den büyük fedakarlık

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in, sarı kırmızılı takımın deplasmanda Samsunspor'u mağlup ettiği maç öncesinde büyük bir fedakarlığa imza attığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'den büyük fedakarlık
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13 Nisan 2025 10:37
Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen ve liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bu başarısında futbolcuların yaptığı fedakarlıkların da payı büyük.

Şampiyonluk havasına giren sarı kırmızılı takımdaki fedakar isimlerden birisi de Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez...

BABA OLDU, İZİN İSTEMEDİ

Davinson Sanchez, eşi Daniela'nın doğum yaparak bir erkek çocuk dünyaya getirdiği geçtiğimiz perşembe günü teknik heyetten izin talep etmedi.

O gün Samsun deplasmanına yolculuğu olan takımını yalnız bırakmak istemeyen Kolombiyalı futbolcunun bu fedakarlığı takdir topladı.

Sarı kırmızılılarda Kemerburgaz'da sağlanan bu konsantrasyon saha içinde de olumlu sonuçları beraberinde getirmeye devam ediyor. 

 
 

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