Galatasaray'da Davinson Sanchez'den büyük fedakarlık

Samsunspor'u deplasmanda 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen ve liderliğini sürdüren Galatasaray'ın bu başarısında futbolcuların yaptığı fedakarlıkların da payı büyük.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Şampiyonluk havasına giren sarı kırmızılı takımdaki fedakar isimlerden birisi de Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez...
BABA OLDU, İZİN İSTEMEDİ
Davinson Sanchez, eşi Daniela'nın doğum yaparak bir erkek çocuk dünyaya getirdiği geçtiğimiz perşembe günü teknik heyetten izin talep etmedi.
O gün Samsun deplasmanına yolculuğu olan takımını yalnız bırakmak istemeyen Kolombiyalı futbolcunun bu fedakarlığı takdir topladı.
Sarı kırmızılılarda Kemerburgaz'da sağlanan bu konsantrasyon saha içinde de olumlu sonuçları beraberinde getirmeye devam ediyor.
Şampiyonluk havasına giren sarı kırmızılı takımdaki fedakar isimlerden birisi de Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez...
BABA OLDU, İZİN İSTEMEDİ
Davinson Sanchez, eşi Daniela'nın doğum yaparak bir erkek çocuk dünyaya getirdiği geçtiğimiz perşembe günü teknik heyetten izin talep etmedi.
O gün Samsun deplasmanına yolculuğu olan takımını yalnız bırakmak istemeyen Kolombiyalı futbolcunun bu fedakarlığı takdir topladı.
Sarı kırmızılılarda Kemerburgaz'da sağlanan bu konsantrasyon saha içinde de olumlu sonuçları beraberinde getirmeye devam ediyor.