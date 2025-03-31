Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk fiyasko

Galatasaray devre arasında beş oyuncu transfer etti, 30 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ancak yapılan transferler henüz beklenen katkıyı yapamadı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 30 milyon Euro'luk fiyasko
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31 Mart 2025 11:15
Son güncelleme 31 Mart 2025 11:18
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, devre arasında yaptığı flaş transferlerle şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın planlarını yaptı ancak beklenen olmadı.

Beş oyuncuyu kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu isimler için 30 milyon euro ödedi.

HEPSİ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

8 milyon euroya alınan Cuesta ve 6 milyon euroya alınan Ahmet Kutucu kulübeye hapsolurken; 6 milyon euroya kiralanan Morata, 3 milyon euroya alınan Lemina ile 8 milyon euroya alınan Frankowski hayal kırıklığından öteye geçemedi. 

 
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