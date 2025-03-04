Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda olan Galatasaray'ın iki yıldızı, bu hafta oynanacak Alanyaspor maçıyla sahalara dönüyor.
Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayan Yunus Akgün, Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.
ALVARO MORATA 11'E DÖNÜYOR
Yunus Akgün'ün yanı sıra Alvaro Morata da takıma dönüyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata'nın da Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.
OKAN BURUK DA DÖNÜYOR
Kasımpaşa maçında cezasını tamamlayan Okan Buruk da kritik müsabakada saha kenarında olacak.
Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayan Yunus Akgün, Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.
ALVARO MORATA 11'E DÖNÜYOR
Yunus Akgün'ün yanı sıra Alvaro Morata da takıma dönüyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata'nın da Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.
OKAN BURUK DA DÖNÜYOR
Kasımpaşa maçında cezasını tamamlayan Okan Buruk da kritik müsabakada saha kenarında olacak.