Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta oynanacak Alanyaspor maçında 2 futbolcusuna kavuşuyor. Sarı-kırmızılılarda cezasını tamamlayan Okan Buruk da yedek kulübesine dönüyor.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2025 10:34
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda olan Galatasaray'ın iki yıldızı, bu hafta oynanacak Alanyaspor maçıyla sahalara dönüyor.

Sarı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayan Yunus Akgün, Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

ALVARO MORATA 11'E DÖNÜYOR

Yunus Akgün'ün yanı sıra Alvaro Morata da takıma dönüyor. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata'nın da Alanyaspor maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor.

OKAN BURUK DA DÖNÜYOR

Kasımpaşa maçında cezasını tamamlayan Okan Buruk da kritik müsabakada saha kenarında olacak.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery