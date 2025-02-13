Galatasaray Çağdaş Faktoring, Ankara'da farklı galip

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Nesibe Aydın ile karşılaştı.
TOBB Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 97-73 kazandı.
Galatasaray, Nesibe Aydın ile normal sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı mücadeleyi de 84-78 kazanmıştı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Aydın Karaçam, Ramazan Sezer Baran, Hüseyin Çamcı
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 5, Wallace 27, Nared 14, Serfa 17, Rojin Yolcu, Merve Arı, Merve Uygül, Elif Çayır, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşe Cora 17, Jisu Park 4, Derin Erdoğan 8, Fraser 5, Vanloo 6, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 2, Ayşegül Günay Aladağ 21, Meltem Yıldızhan 20, Yueru Li 14
1. periyot: 25-15
Devre: 36-47
3. periyot: 54-78
TOBB Spor Salonu'nda oynanan maçı Sarı-Kırmızılılar 97-73 kazandı.
Galatasaray, Nesibe Aydın ile normal sezonun ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynadığı mücadeleyi de 84-78 kazanmıştı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Aydın Karaçam, Ramazan Sezer Baran, Hüseyin Çamcı
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 8, Wheeler 5, Wallace 27, Nared 14, Serfa 17, Rojin Yolcu, Merve Arı, Merve Uygül, Elif Çayır, Sevgi Tonguç 2, İlayda Güner
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşe Cora 17, Jisu Park 4, Derin Erdoğan 8, Fraser 5, Vanloo 6, Sude Yılmaz, Gökşen Fitik 2, Ayşegül Günay Aladağ 21, Meltem Yıldızhan 20, Yueru Li 14
1. periyot: 25-15
Devre: 36-47
3. periyot: 54-78
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