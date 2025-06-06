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Galatasaray - Berke Özer: İmza iddiası!

Galatasaray'ın, Eyüpspor'dan Berke Özer ile anlaşma sağladığı ve bayramdan sonra imzaların atılacağı öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

calendar 06 Haziran 2025 18:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray - Berke Özer: İmza iddiası!
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Galatasaray'da uzun süredir gündemde yer alan Berke Özer ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

BAYRAMDAN SONRA İMZA

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, Eyüpspor forması giyen Berke Özer ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın bayramdan sonra Berke ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki file bekçisinin Eyüpspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitmiş ancak İstanbul ekibi daha sonra Berke'nin sözleşmesini iki yıl daha uzatmıştı.

Eyüpspor'da geride kalan sezonda 35 maçta kaleyi koruyan Berke Özer, kalesinde 44 gol gördü ve 12 maçta gole geçit vermedi.


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