Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i devreye soktu!

Okan Buruk'un 1 numaralı hedefi olan Georges Mikautadze'yi ikna etmesi için Lyon ve Galatasaray'ın efsanelerinden Bafetimbi Gomis'ten yardım talep edildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i devreye soktu!
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08 Ocak 2025 09:48
Forvet hattının her bölgesinde oynayabilecek yıldız isteyen Okan Buruk 1 numaralı hedef olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'yi belirlemişti. Yönetim de Gürcü forvet konusunda tüm imkanlarını seferber etti.

Son olarak Fransız kulübüne 22 milyon Euro artı 2 milyon euro bonus önerildi.

G.SARAY'I ANLATACAK

Gelecek yanıt beklenirken, sarı-kırmızılılar işi sağlama alma adına Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu.

Lyon'un efsane futbolcularından olan, Cimbom'da oynadığı döneme de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye, Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi. 

 
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