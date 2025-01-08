Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i devreye soktu!

Forvet hattının her bölgesinde oynayabilecek yıldız isteyen Okan Buruk 1 numaralı hedef olarak Lyon'dan Georges Mikautadze'yi belirlemişti. Yönetim de Gürcü forvet konusunda tüm imkanlarını seferber etti.
Son olarak Fransız kulübüne 22 milyon Euro artı 2 milyon euro bonus önerildi.
G.SARAY'I ANLATACAK
Gelecek yanıt beklenirken, sarı-kırmızılılar işi sağlama alma adına Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu.
Lyon'un efsane futbolcularından olan, Cimbom'da oynadığı döneme de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye, Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.
Son olarak Fransız kulübüne 22 milyon Euro artı 2 milyon euro bonus önerildi.
G.SARAY'I ANLATACAK
Gelecek yanıt beklenirken, sarı-kırmızılılar işi sağlama alma adına Bafetimbi Gomis'i de devreye soktu.
Lyon'un efsane futbolcularından olan, Cimbom'da oynadığı döneme de damga vuran Gomis'ten, Mikautadze'ye, Türkiye ve Galatasaray'ı anlatması istendi.