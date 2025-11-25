25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
Ajax-Benfica
20:45
Chelsea-Barcelona
23:00
B. Dortmund-Villarreal
23:00
M.City-Leverkusen
23:00
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
Marsilya-Newcastle
23:00
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'a Osimhen müjdesi

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlığın ardından Saint-Gilloise sınavında kadroda olacak.

calendar 25 Kasım 2025 15:39 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2025 15:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da kritik Saint-Gilloise maçına çok kısa süre kala Osimhen sorusu yanıt buldu.
 
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçını kaçırmıştı. US Gilloise sınavında kadroda olmayı çok isteyen ve Okan Buruk'a 'Bu maçta oynamak istiyorum' diyen süper yıldız oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı 6 golle krallıkta zirvede yer alıyor. 

A Spor'dan Mehmet Özcan'ın haberine göre; son karar verildi. Victor Osimhen ve Mario Lemina, Union Saint-Gilloise maçında kulübede olacak. 
 
26 yaşındaki yıldız dünkü son saha çalışmasına katılmadı ancak salonda çalışmalarını sürdürdü.
 
Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gole imzasını koydu.
 
OKAN BURUK'UN OSIMHEN AÇIKLAMASI
 
Maç öncesi basın toplantısında "Oyuncuların sakatlık durumu nedir? Osimhen'in durumuyla ilgili bilgi alabilir miyiz?" sorusuna Okan Buruk şu şekilde yanıt verdi:
 
"Son durumlarına birazdan bakacağız antrenman öncesi. Her takımın başına gelebilecek şeyler. Çok önemli bir kadroya sahibiz. Bazı mevkilerde üst üste sakatlıklar, cezalar denk geldi. Kadro sayısı olarak azaldık ama kim oynarsa oynasın bizim için en önemli şey 11 ve güçlü oyuncularla sahaya çıkacağız. Taraftarıyla birleşen, kaliteli oyuncularla sahaya çıkacağız. Takımıma güveniyorum. Bugün ve yarın oyuncularımızın durumuna bakacağız. Maç saatine kadar soru işaretli oyuncularımızın durumu belli olacak."
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
