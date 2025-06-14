Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde rakip çıktı!

Leroy Sane transferiyle taraftarını sevindiren Galatasaray, hız kesmemek adına Bernardo Silva için hamle yaptı.
İngiliz basınına göre; Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile temas kurarak görüşmelere başladı.
SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ 2-3 KATINI TEKLİF EDİYOR
Galatasaray, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuya yıllık 10 milyon euro önerdi. Suudi Arabistan ekipleri ise bu rakamın 2-3 kat fazlasını teklif ederek oyuncuyu ikna etmek istiyor.
Sarı kırmızılılar, Ada devinde kadroda düşünülmeyen oyuncuyu "Şampiyonlar Ligi'nde göz önünde olmaya devam et" ifadesiyle kendi tarafına çekme peşinde.
AVRUPA'DAN İKİ DEV TALİP
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain'in de Bernardo Silva'ya ilgi duyduğu belirtildi. Öte yandan Barcelona da oyuncuyla temas kurdu.
SILVA, 50 MİLYON EURO TEKLİFİ REDDETMİŞTİ
Silva, daha önce Suudi Arabistan'dan gelen 50 milyon euroluk teklfileri reddetmişti.
Ada basınında oyuncunun Galatasaray'la anılmasıyla ilgili "Manchester City, onun ayrılığına izin verecek. Zaten 1 yıllık kontratı kaldı. Ayrıca, parlak kariyerini Galatasaray'da sonlandırması onun için iyi olabilir" ifadeleri kullanıldı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<