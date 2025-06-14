Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde rakip çıktı!

Leroy Sane transferiyle taraftarını sevindiren Galatasaray, hız kesmemek adına Bernardo Silva için hamle yaptı.



İngiliz basınına göre; Sarı-Kırmızılılar, Manchester City ile temas kurarak görüşmelere başladı.



SUUDİ ARABİSTAN EKİPLERİ 2-3 KATINI TEKLİF EDİYOR

Galatasaray, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuya yıllık 10 milyon euro önerdi. Suudi Arabistan ekipleri ise bu rakamın 2-3 kat fazlasını teklif ederek oyuncuyu ikna etmek istiyor.Sarı kırmızılılar, Ada devinde kadroda düşünülmeyen oyuncuyu "Şampiyonlar Ligi'nde göz önünde olmaya devam et" ifadesiyle kendi tarafına çekme peşinde.Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain'in de Bernardo Silva'ya ilgi duyduğu belirtildi. Öte yandan Barcelona da oyuncuyla temas kurdu.Silva, daha önce Suudi Arabistan'dan gelen 50 milyon euroluk teklfileri reddetmişti.Ada basınında oyuncunun Galatasaray'la anılmasıyla ilgiliifadeleri kullanıldı.