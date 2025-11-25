25 Kasım
Galatasaray, 22 yıl aradan sonra seri peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son iki maçı kazanarak 2000/01 sezonundan bu yana üst üste 3+ iç saha galibiyeti serisine yaklaşmış oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde iç saha performansıyla yeniden dikkati üzerine çekiyor.
 
Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı son iki Devler Ligi maçını kazanarak önemli bir çıkışa imza attı.
 
Bu başarı, Galatasaray'ın turnuvada uzun süredir yakalayamadığı bir seriyi yeniden hatırlattı.
 
2000/01'DEN BERİ BİR İLK OLABİLİR
 
Sarı-kırmızılılar, üst üste üç veya daha fazla iç saha galibiyeti aldığı son seriyi 2000/01 sezonunda yaşamış ve o dönemde 4 maçlık bir galibiyet zinciri oluşturmuştu.
 
Okan Buruk'un takımı, bu sezon taraftarının da büyük desteğiyle aynı başarıyı tekrarlamaya çok yakın.
 
Bir sonraki iç saha maçında alınacak galibiyet, Galatasaray'ın yaklaşık çeyrek asır sonra Devler Ligi'nde yeni bir seri başlatması anlamına gelecek.
 Reklam 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.