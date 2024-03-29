Los Angeles Lakers guardı Gabe Vincent'ın Pazar günü parkelere dönebileceği bildirildi.



Normal sezonun sona ermeye yaklaşmasıyla, Vincent uzun zamandır beklediği dönüşünün eşiğinde yer alıyor.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Lakers'ın mevcut deplasman yolculuğu sırasında takıma yeniden katılması planlanan Vincent'ın, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Pazar günü Brooklyn Nets ile oynanacak karşılaşmaya hazır olması bekleniyor.



Vincent'ın 20 Aralık tarihinde sol dizinden geçirdiği artroskopik ameliyat, kendisinin sezonun önemli bir bölümünde parkelerden uzak kalmasına neden olmuştu.



Bu sezon gördüğü sınırlı sürede Vincent, ortalama 25 dakikada maç başına 5,4 sayı ve 3,0 asist ile oynamıştı.



