2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri karşılaşmasında Brezilya ile Kolombiya, karşı karşıya geldi.
Brezilya, mücadeleyi Vinicius Junior'un golüyle 1-0'lık skorla kazandı.
NE OLMUŞTU?
Brezilya kalesinde yaşanan pozisyonda ileriye çıkan Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, ev sahibi ekibin kalecisi Alisson Becker ile çarpışmıştı.
Oyundan alınan ve kafasına darbe aldığı için doktorların sahaya dönmesine müsaade etmediği Davinson'un yerine Carlos Cuesta oyuna girmişti. Oyundan alındığı için sinirlenen 28 yaşındaki savunmacı teknik ekibe tepki göstermişti.
FIFA İZİN VERMİYOR
Kolombiya sıradaki maçını ise 26 Mart Çarşamba günü Paraguay ile oynayacak. İlk maçta kafasına aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan Davinson Sanchez kurallar gereği bu maçta forma giyemeyecek.
7 GÜN SÜRE GEÇMEDEN FORMA GİYEMEZ
FIFA kafaya alınan darbeler nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncular için yedi günlük süre belirledi. Yedi gün geçmeden yeniden forma giymesine izin verilmiyor.
20 Mart Perşembe günü kafasına darbe alan Kolombiyalı yıldızın 27 Mart Perşembe gününe kadar forma giyemeyecek. Paraguay maçı 26 Mart Çarşamba oynanacak. Davinson'un günü ise 27 Mart Perşembe günü sona eriyor. Öte yandan Brezilya da Alisson Becker'i Liverpool'a katılması için milli takım kampından gönderdi.
DURUMU BELLİ OLDU
Davinson Sanchez'in sağlık kontrolleri de yapıldı. Milli Takım kampında yapılan muayene ve kontrollerde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı.
Takımla birlikte antrenmana da çıkan Davinson Sanchez'in kısa süre içerisinde Türkiye'ye dönerek Galatsaray ile antremanlarına devam etmesi bekleniyor.
G.Saray'a derbi öncesi FIFA'dan Davinson müjdesi
Kolombiya'nın Paraguay ile oynayacağı maçta Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez, FIFA'nın yedi günlük protokolü nedeniyle forma giyemeyecek. Kolombiyalı yıldızın, kısa süre içerisinde İstanbul'a dönmesi bekleniyor.
Son güncelleme 24 Mart 2025 14:50
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri karşılaşmasında Brezilya ile Kolombiya, karşı karşıya geldi.
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