Formula 1 Meksika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Norris'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Meksika Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. etabı Meksika Grand Prix'sine McLaren'in Britanyalı pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1 dakika 15.586 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.

Britanyalı pilotun 0.262 saniye arkasında yer alan Charles Leclerc (Ferrari) ikinci, 0.352 saniye gerisindeki Lewis Hamilton (Ferrari) üçüncü sırayı aldı. Şampiyona lideri Oscar Piastri ise yarışa 8. cepten başlayacak.

Meksika Grand Prix'si bugün TSİ 22.00'de koşulacak.

 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
