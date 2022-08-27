Formula 1 heyecanı canlı canlı Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da

Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com'a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında Kral Oranlar'la kupon yapabilen bahisseverler, yeni sezonda tüm Süper Lig maçlarında yüzde 7 daha fazla kazanacak. Bahisseverler, bu hafta sonu da tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaa.com mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.



Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da



iddaa'da bu hafta Formula 1 (F1) yarışları ilk kez canlı oyunlara açılıyor. F1'de pazar günü koşulacak ana yarışlar; "Kim Kazanır?", "Hangi Takım Kazanır?", "Kim Daha Üstte Bitirir?", "Hangi Takım Daha Üstte Bitirir?", "En Hızlı Turu Kim Atar?" ve "ilk 3'e girer" oyunları canlıya açılacak.



iddaa'da F1'de heyecanı 26, 27 ve 28 Ağustos'ta yapılacak Belçika Grand Prix'i ile başlıyor. iddaa, tüm bahisseverleri Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da F1 heyecanına ortak olmaya davet ediyor.



Süper Lig'in dördüncü haftasında derbi heyecanı



iddaa'da futbol heyecanı ise Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor-Galatasaray derbisiyle taçlanıyor. 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te başlayacak olan maçta Trabzonspor'un galibiyetine 2,10, Galatasaray'ın galibiyetine 2,99 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,21 olarak belirlendi. 29 Ağustos Pazartesi oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçında Konyaspor'un galibiyetine 2,99 oran verilirken Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,06 olarak açıklandı. Aynı gün oynanacak olan Beşiktaş-Sivasspor maçında ise Beşiktaş'ın galibiyetine 1,44 oran verilirken Sivasspor'un galibiyetine 5,45 oran verildi.



iddaa bayilerinde temas yok, 'Kısa Kod' var



Artık bahisseverler, 'Kısa Kod' ile bayilerden temassız bir şekilde oynayabiliyor. iddaa.com ve iddaa mobil uygulamasından kuponunu hazırlayan bahisseverler, 'Kısa Kod'la oyna' butonuna tıkladıktan sonra altı haneli kısa kod ve QR koduna sahip oluyor. Bu kodlarla iddaa bayisine gidip, hazırlamış olduğu kuponu bir daha doldurmadan kolaylıkla oynayabiliyor. Ayrıca iddaaseverler, 'Kral Oranlar ile her hafta belirlenen maçlarda sadece beş bine yakın sabit iddaa bayisi iddaa.com ve iddaa.com'un mobil uygulamasına özel daha yüksek oranlarla kupon yapabiliyor.









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