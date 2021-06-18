Formula 1'de heyecan Fransa'da devam edecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Formula 1'de heyecan Fransa'da devam edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Haziran 2021 13:50
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 7. yarışıyla sürecek.
Fransa'nın Le Castellet bölgesindeki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Yarış ise 20 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.

Fransa Grand Prix'si öncesi Mercedes takımından Lewis Hamilton'ın 3, Red Bull'dan Max Verstappen'in 2, takım arkadaşı Sergio Perez'in ise bir yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

- Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39




EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.