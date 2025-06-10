10 Haziran
Finlandiya-Polonya
21:45
10 Haziran
Sırbistan-Andora
21:45
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
21:45
10 Haziran
San Marino-Avusturya
21:45
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
21:45
10 Haziran
Hollanda-Malta
21:45
10 Haziran
Japonya-Endonezya
13:35
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
21:15
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Formula 1'de 2026 yılının takvimi açıklandı!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1'in 2026 yılı takvimini yayımladı.

calendar 10 Haziran 2025 13:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1'de 2026 yılının takvimi açıklandı!
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Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.

FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.


Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.

Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:

Tarih Ülke Pist
6-8 Mart Avustralya Melbourne
13-15 Mart Çin Şanghay
27-29 Mart Japonya Suzuka
10-12 Nisan Bahreyn Sakhir
17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde
1-3 Mayıs ABD Miami
22-24 Mayıs Kanada Montreal
5-7 Haziran Monako Monako
12-14 Haziran İspanya Barselona
26-28 Haziran Avusturya Spielberg
3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone
17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps
24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte
21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort
4-6 Eylül İtalya Monza
11-13 Eylül İspanya Madrid
25-27 Eylül Azerbaycan Bakü
9-11 Ekim Singapur Singapur
23-25 Ekim ABD Austin
30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City
6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo
19-21 Kasım ABD Las Vegas
27-29 Kasım Katar Lusail
4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina


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