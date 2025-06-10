Formula 1'de 2026 yılının takvimi açıklandı!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2026 yılının takvimini açıkladı.FIA ve Formula 1'den yapılan açıklamada, toplam 24 yarışın yer aldığı takvim 6 Mart'ta Avustralya'da başlayacak, 6 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.Ramazan ayı nedeniyle Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinin geçen yıl olduğu gibi nisan ayında yapılmasına karar verildi.Bu yılın takviminden çıkarılan İtalya'nın Emilia-Romagna Grand Prix'sinin yerine ise İspanya'daki Madrid Grand Prix'si eklendi.Formula 1'de 2026 yılının takvimi şöyle:Tarih Ülke Pist6-8 Mart Avustralya Melbourne13-15 Mart Çin Şanghay27-29 Mart Japonya Suzuka10-12 Nisan Bahreyn Sakhir17-19 Nisan Suudi Arabistan Cidde1-3 Mayıs ABD Miami22-24 Mayıs Kanada Montreal5-7 Haziran Monako Monako12-14 Haziran İspanya Barselona26-28 Haziran Avusturya Spielberg3-5 Temmuz Birleşik Krallık Silverstone17-19 Temmuz Belçika Spa-Francorchamps24-26 Temmuz Macaristan Budapeşte21-23 Ağustos Hollanda Zandvoort4-6 Eylül İtalya Monza11-13 Eylül İspanya Madrid25-27 Eylül Azerbaycan Bakü9-11 Ekim Singapur Singapur23-25 Ekim ABD Austin30 Ekim-1 Kasım Meksika Mexico City6-8 Kasım Brezilya Sao Paulo19-21 Kasım ABD Las Vegas27-29 Kasım Katar Lusail4-6 Aralık Abu Dabi Yas Marina