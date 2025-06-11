Florian Wirtz, Liverpool'a transfer oluyor: 150 milyon euro

Yeni sezon kadro planlaması için Florian Wirtz ile ilgilenen Liverpool, Bayer Leverkusen ile anlaştı



Fabrizio Romano'nun haberine göre Florian Wirtz, bonuslar dahil 150 milyon Euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Liverpool'a transfer oluyor.



Haberde, Alman yıldızın 2 hafta önce Liverpool'un teklifini kabul ettiği ve kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacağı bildirildi.



WİRTZ'İN PERFORMANSI



Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol atarken 15 de asist yaptı.



