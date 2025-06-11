10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Florian Wirtz, Liverpool'a transfer oluyor: 150 milyon euro

Florian Wirtz, bonuslar dahil 150 milyon Euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Liverpool'a transfer oluyor.

calendar 10 Haziran 2025 23:44 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 00:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Florian Wirtz, Liverpool'a transfer oluyor: 150 milyon euro
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Yeni sezon kadro planlaması için Florian Wirtz ile ilgilenen Liverpool, Bayer Leverkusen ile anlaştı

Fabrizio Romano'nun haberine göre Florian Wirtz, bonuslar dahil 150 milyon Euro bonservis karşılığı Leverkusen'den Liverpool'a transfer oluyor.

Haberde, Alman yıldızın 2 hafta önce Liverpool'un teklifini kabul ettiği ve kısa süre içerisinde resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

WİRTZ'İN PERFORMANSI

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Wirtz, 16 gol atarken 15 de asist yaptı.


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