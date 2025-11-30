Flamengo, Libertadores 2025 şampiyonluğunu kazandı!

2025 Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'ı 1-0 yenen Flamengo, şampiyonluğa ulaştı.
Peru'nun başkenti Lima'da bulunan Monumental Stadı'nda oynanan Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının final maçında Brezilya temsilcileri Palmeiras ile Flamengo karşılaştı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında Danilo'nun attığı golle galip gelen Flamengo, 1981, 2019 ve 2022'nin ardından kupayı 4. kez müzesine götürdü.
Kupada 3 şampiyonluğu bulunan Palmeiras ise 4. defa finalde kaybetti.
