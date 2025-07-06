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FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya mağlup olduk

FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası ikinci grup maçında Türkiye, Polonya'ya 73-42 mağlup oldu.

calendar 06 Temmuz 2025 21:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'ya mağlup olduk
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Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya'ya 73-42 mağlup oldu.

Milli takım, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda Polonya ile karşılaştı.

Roberto Estrello Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 18-13 üstün tamamlayan Polonya, soyunma odasına da 34-18 önde gitti.

İkinci yarıda farkı daha da açan Polonya, üçüncü periyodunu 56-24 önde bitirdiği karşılaşmadan 73-42 galip ayrıldı.

Türkiye, gruptaki üçüncü ve son maçında 7 Temmuz'da Çekya ile karşılaşacak.

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