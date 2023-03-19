Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında Ajax ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan dev maçı Feyenoord, geriden gelip 3-2'lik skorla kazandı.



Feyenoord, 5. dakikada Santiago Gimenez'in golüyle öne geçti. Ajax, 17. dakikada Edson Alvarez'in golüyle skoru eşitledi. Dusan Tadic, 37. dakikada Ajax'ı öne geçirdi.



Konuk ekip 52. dakikada Sebastian Szymanski ile skora dengeyi getirdi. Lutsharel Geertruida, 86. dakikada Feyenoord'a galibiyeti getiren golü attı.



Bu sonuçla Feyenoord, puanını 61'e yükseltti ve en yakın takipçisi Ajax ile puan farkını 6'ya çıkardı.



Feyenoord, bir sonraki maçında Sparta Rotterdam ile karşılaşacak. Ajax ise Go Ahead Eagles deplasmanına gidecek.





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