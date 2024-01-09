Fernando Santos'tan Ronaldo sorusuna cevap!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos düzenlenen imza töreninde Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.
Bir muhabirin "Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu neden yedek bıraktınız?" sorusuna Santos, flaş bir yanıt verdi.
Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'yu taktiksel bir karar alarak Dünya Kupası zamanı yedek bıraktık. Bu kararı almak zorundaydım ve doğru yaptım. Elenmeseydik, çok sıkıntı olmayacaktı. Benim için takım önemli." ifadelerini kullandı.
Bir muhabirin "Dünya Kupası'nda Ronaldo'yu neden yedek bıraktınız?" sorusuna Santos, flaş bir yanıt verdi.
Portekizli teknik adam yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo'yu taktiksel bir karar alarak Dünya Kupası zamanı yedek bıraktık. Bu kararı almak zorundaydım ve doğru yaptım. Elenmeseydik, çok sıkıntı olmayacaktı. Benim için takım önemli." ifadelerini kullandı.
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