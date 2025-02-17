Fenerbahçe: 'Zaferlerle dolu haftamız'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Şanlıurfa'da Türkiye Kupası'nı kazanırken; futbolda, voleybolda, basketbolda ve atletizmde çok önemli galibiyetler ve başarılar kazandı.



Sarı lacivertliler bu başarıların ardından sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.



Fenerbahçe Kulübü, paylaşımında; "Sahalarda, salonlarda, galibiyetlerin, mücadelenin, alın teri ve gururun adı yine Fenerbahçe! Türk sporunun lokomotifi Fenerbahçe Spor Kulübü, zaferlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktı." ifadelerini kullandı.



2025 Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko



"Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde düzenlenen ING Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı 89-74 yenen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, finalde de Beşiktaş Fibabanka'yı 23 sayı farkla 104-81 mağlup etti. Bu sonuçla takımımız Türkiye Kupası'nı üst üste 2., toplamda ise 9. kez kazandı."



Fenerbahçe 3-1 Kasımpaşa



"Fenerbahçemiz, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan Futbol A Takımımız, galibiyet serisini sürdürdü ve puanını 57'ye yükseltti. Faslı golcümüz En-Nesyri ise, 9 golle 2025 yılında Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu konumunda bulunuyor."



Trabzonspor 0-2 Fenerbahçe Petrol Ofisi



"Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Trabzonspor'a konuk oldu. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Takımımız, puanını 45'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü."



Aras Kargo 0-3 Fenerbahçe Medicana



"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde Aras Kargo'ya konuk oldu. Rakibini 3-0 mağlup eden Sarı Melekler, ligdeki 18. galibiyetine imza atarak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın setleri; 21-25, 23-25 ve 22-25 tamamlandı."



Fenerbahçe Medicana 3-0 Akkuş Belediyespor



"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, SMS Grup Efeler Ligi 22. hafta maçında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u ağırladı. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan maçı 3-0 kazanan takımımız, 14. galibiyetine imza attı. Karşılaşmanın setleri 25-15, 25-12, 25-22 sonuçlandı."



Bodrum Basketbol 37-107 Fenerbahçe Opet



"ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Bodrum Basketbol'a konuk olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımımız, parkeden 107-37 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü."



Beta Enerji Adana Engelliler 45-96 Fenerbahçe İstanbul Jet



"Fenerbahçe İstanbul Jet Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu'nun son hafta maçında Beta Enerji Adana Engelliler'e konuk oldu. Ekibimiz, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 96-45 kazandı ve normal sezonu ikinci sırada tamamladı. Fenerbahçe İstanbul Jet, Play-Off Çeyrek Final ilk maçında TSK Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaşacak."



Atletlerimiz dünyanın dört bir yanında rekorlara imza attılar



"Milli sporcumuz Ersu Şaşma, Fransa'da 5.90'lık derecesiyle Salon Büyükler Türkiye rekorunu egale ederken; Oğuz Uyar da Amerika'da 20.94'lük derecesiyle (200m) kendisine ait olan Büyükler Türkiye rekorunu kırma başarısı gösterdi."



Büyükler Balkan Atletizm Salon Şampiyonası Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapıldı. 3000 metre erkeklerde Salih Teksöz ile 800 metrede Ömer Faruk Bozdağ Balkan Şampiyonu olurken, 3000 metre kadınlarda Bahar Yıldırım gümüş madalya kazandı. Üç adım atlama kadınlarda Kadriye Dilek Durmuş, 3000 metre kadınlarda Derya Kunur ile 3000 metre erkeklerde Ayetullah Aslanhan üçüncü oldu. Fenerbahçeli sporculardan İlyas Çanakçı ve Eren Keser'in de yer aldığı 4x400 metre erkek bayrak takımımız birinci olurken, Elif Ilgaz'ın yer aldığı 4x400 metre kadın bayrak takımımız ise üçüncü oldu.



Fenerbahçeli atlet Şilan Ayyıldız ise 2025 BU David Hemery Valentine Invitational Women's 1 Mile Run Yarışları'nda NCAA (Ulusal Üniversite Sporları Birliği) rekoru kıran ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi. Sporcumuz 4.23.46'lık derecesiyle aynı zamanda 1 mil Türkiye rekorunu da yenileme başarısı gösterdi.





Fenerbahçe: "Sahalarda, salonlarda, galibiyetlerin, mücadelenin, alın teri ve gururun adı yine Fenerbahçe! Türk sporunun lokomotifi Fenerbahçe Spor Kulübü, zaferlerle dolu bir haftayı daha geride bıraktı." https://t.co/DG0045UUIc



— Sporx (@sporx) February 17, 2025