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Fenerbahçe'ye Skriniar yerine Mourinho'nun eski öğrenicisi!

Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve gelecek sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına başladı. İlk hedef stoper pozisyonunu halletmek.

calendar 27 Mayıs 2025 08:57 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 08:58
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Skriniar yerine Mourinho'nun eski öğrenicisi!
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Trendyol Süper Ligi'ni zirveden uzakta tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. İlk hedef stoper pozisyonundaki soru işaretini çözmek.

ANA PLAN SKRINIAR

Sarı-lacivertli yönetim, ilk olarak PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerde bulunacak. Ancak oyuncunun yüksek maaş talebi ve bir çok büyük talibinin olması maddi anlamda kulübü zor bir durumda bırakıyor. Yönetim bu sebep ile alternatif arayışlarına başladı.

MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ HEDEFTE

Alternatifi olarak belirlenen isimlerden birisi, Jose Mourinho'nun 2017 yılında Manchester United'a transfer ettiği Victor Lindelöf. Sözleşmesi sona erecek olan stoper için tecrübeli teknik adamın onay verdiği kaydedildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon 25 maçta görev alan futbolcu, toplam 1224 dakika sahada kaldı. 

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