Fenerbahçe'ye Skriniar yerine Mourinho'nun eski öğrenicisi!

Trendyol Süper Ligi'ni zirveden uzakta tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. İlk hedef stoper pozisyonundaki soru işaretini çözmek.
ANA PLAN SKRINIAR
Sarı-lacivertli yönetim, ilk olarak PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerde bulunacak. Ancak oyuncunun yüksek maaş talebi ve bir çok büyük talibinin olması maddi anlamda kulübü zor bir durumda bırakıyor. Yönetim bu sebep ile alternatif arayışlarına başladı.
MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ HEDEFTE
Alternatifi olarak belirlenen isimlerden birisi, Jose Mourinho'nun 2017 yılında Manchester United'a transfer ettiği Victor Lindelöf. Sözleşmesi sona erecek olan stoper için tecrübeli teknik adamın onay verdiği kaydedildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 25 maçta görev alan futbolcu, toplam 1224 dakika sahada kaldı.
ANA PLAN SKRINIAR
Sarı-lacivertli yönetim, ilk olarak PSG'den kiralanan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerde bulunacak. Ancak oyuncunun yüksek maaş talebi ve bir çok büyük talibinin olması maddi anlamda kulübü zor bir durumda bırakıyor. Yönetim bu sebep ile alternatif arayışlarına başladı.
MOURINHO'NUN ESKİ ÖĞRENCİSİ HEDEFTE
Alternatifi olarak belirlenen isimlerden birisi, Jose Mourinho'nun 2017 yılında Manchester United'a transfer ettiği Victor Lindelöf. Sözleşmesi sona erecek olan stoper için tecrübeli teknik adamın onay verdiği kaydedildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 25 maçta görev alan futbolcu, toplam 1224 dakika sahada kaldı.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....