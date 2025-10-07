Fenerbahçe'ye milli arada duble müjde: Duran & Ederson

Milli ara, Fenerbahçe'de sakat futbolcular için fırsata dönüştü. Ederson ve Jhon Duran'ın takıma dönmesi bekleniyor.

07 Ekim 2025
Milli maçlar nedeniyle lige verilen ara, Fenerbahçe'de sakat oyuncuların dönüşü için önemli bir fırsat oldu. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren futbolcuların durumları netleşmeye başladı.

EDERSON İÇİN YOĞUN TEDAVi 

Samsunspor maçında adalesindeki problem nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı kaleci Ederson'a yoğun bir tedavi programı uygulandı. Tecrübeli file bekçisinin Karagümrük karşılaşmasında 11'de sahadaki yerini alması planlanıyor.



DURAN'IN İLTİHAP SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Benfica maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Jhon Duran'ın da tedavisinde sona gelindi. Tibia kemiğinde oluşan iltihabın geçtiği, son kontrollerin temiz çıktığı belirtildi. 21 yaşındaki Kolombiyalı forvetin kısa sürede saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

MERT HAKAN SAHALARA DÖNÜYOR 

Geçen sezon 28 Mart'taki Bodrumspor maçından bu yana forma giyemeyen Mert Hakan Yandaş'ın da milli arada sahalara döneceği kaydedildi.

Takımda sakatlığı devam eden tek isim ise ayak baş parmağındaki kırık nedeniyle 3 hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen İrfan Can Eğribayat oldu. 

  • KL
