Fenerbahçe'ye kötü haber: Levent Mercan!

Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Levent Mercan yaklaşık 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Levent Mercan!
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27 Şubat 2025 12:58
Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayan Levent Mercan'ın sakatlandığı ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda sakatlık yaşadı.

Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 10 maçta süre bulan Levent Mercan, 558 dakika sahada kaldı.


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