Fenerbahçe'ye kötü haber: Levent Mercan!

Fenerbahçe'de Gaziantep FK ile oynanacak maçın kadrosuna alınmayan Levent Mercan'ın sakatlandığı ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda sakatlık yaşadı.
Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 10 maçta süre bulan Levent Mercan, 558 dakika sahada kaldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 24 yaşındaki futbolcu, antrenmanda sakatlık yaşadı.
Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle 1-2 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 10 maçta süre bulan Levent Mercan, 558 dakika sahada kaldı.
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