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Fenerbahçe'ye Kolo Muani ve Skriniar paketi: 40 milyon euro!

Fransız medyası, Milan Skriniar ve Kolo Muani için Fenerbahçe'nin PSG'ye 40 milyon euro bonservis ödemesi gerektiğini duyurdu.

calendar 21 Mayıs 2025 08:28 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 08:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Kolo Muani ve Skriniar paketi: 40 milyon euro!
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Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Milan Skriniar, sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bıraktı. Tecrübeli stoperden oldukça memnun olan Fenerbahçe, bonservisini almak için harekete geçti. 

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40 MİLYON EUROYA BİTER

Slovak stoperin kulübü PSG ise oyuncusu için 15 milyon euro talep ediyor. Fransız medyası, Fenerbahçe'nin Skriniar'la birlikte Kolo Muani'yi de istediğini ve bu oyuncu için de en az 25 milyon euro bonservis bedeli ödemesi gerektiğini duyurdu.

Çıkan haberlerde; Fenerbahçe'nin iki oyuncu için 40 milyon euroyu Paris Saint Germain'in hesabına yatırması halinde transferlerin gerçekleşebileceği vurgulandı. 


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