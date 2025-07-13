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Fenerbahçe tarihinin dördüncü İngiliz futbolcusu Archie Brown

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, sarı-lacivertlilerin tarihindeki dördüncü İngiliz futbolcusu oldu.

calendar 13 Temmuz 2025 12:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe tarihinin dördüncü İngiliz futbolcusu Archie Brown
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Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Archie Brown, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki dördüncü İngiliz futbolcu oldu.

Yeni sezon öncesinde ilk transferini hücum hattına John Duran'la yapan Fenerbahçe, ikinci takviyesini ise sol beke yaptı. Belçika'nın Gent ekibinde forma giyen 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Archie Brown'la 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma imzalayan sarı-lacivertliler, kulüp tarihindeki 199. yabancı futbolcusunu transfer etti.

Archie Brown; Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson ve Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertli kulübün tarihindeki dördüncü İngiliz oyuncu oldu.


Kontenjan avantajına sahip

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, yaşı nedeniyle bu sezon +2 kontenjanından faydalanabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonun, yeni sezon için 12+2 yabancı kontenjanı belirlemişti.

2003 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli olan +2 kuralı, geçtiğimiz günlerde 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli kılındı.

23 yaşındaki Archie Brown da yenilenen kural çerçevesinde kontenjandan faydalanacak.

Ali Koç'un başkanlığındaki 107. transfer

Fenerbahçe, Archie Brown transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 107. transferini yaptı.

Geçen sezon Sofyan Amrabat transferiyle "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.

Bu sezon önce John Duran'ı transfer eden Fenerbahçe, Archie Brown transferiyle Ali Koç yönetimindeki 107. transferine imza attı.

Ali Koç'un başkanlığı dönemindeki transferler şöyle:


Sezon

 Oyuncu

 Ülke
2018-2019

 Victor Moses

 Nijerya
"

 Yassine Benzia

 Cezayir
"

 Jailson

 Brezilya
"

 Miha Zajc

 Slovenya
"

 Michael Frey

 İsviçre
"

 Andre Ayew

 Gana
"

 İslam Slimani

 Cezayir
"

 Diego Reyes

 Meksika
"

 Tolgay Arslan

 -
"

 Harun Tekin

 -
"

 Berke Özer

 -
"

 Barış Alıcı

 -
"

 Ferdi Kadıoğlu

 -
"

 Sadık Çiftpınar

 -
"

 Tolga Ciğerci

 -
"

 Serdar Aziz

 -
2019-2020

 Luiz Gustavo

 Brezilya
"

 Vedat Muriç

 Kosova
"

 Zanka

 Danimarka
"

 Adil Rami

 Fransa
"

 Allahyar Sayyadmanesh

 İran
"

 Max Kruse

 Almanya
"

 Simon Falette

 Gine
"

 Garry Rodrigues

 Yeşil Burun Adaları
"

 Deniz Türüç

 -
"

 Altay Bayındır

 -
"

 Yasir Subaşı

 -
"

 Mevlüt Erdinç

 -
"

 Murat Sağlam

 -
"

 Emre Belözoğlu

 -
2020-2021

 Marcel Tisserand

 Demokratik Kongo
"

 Dimitrios Pelkas

 Yunanistan
"

 Mauricio Lemos

 Uruguay
"

 Attila Szalai

 Macaristan
"

 Kemal Ademi

 İsviçre
"

 Bright Osayi-Samuel

 Nijerya
"

 Diego Perotti

 Arjantin
"

 Mame Thiam

 Senegal
"

 Filip Novak

 Çekya
"

 Enner Valencia

 Ekvador
"

 Papiss Cisse

 Senegal
"

 Jose Sosa

 Arjantin
"

 Ally Samatta

 Tanzanya
"

 İrfan Can Kahveci

 -
"

 Mesut Özil

 -
"

 Nazım Sangare

 -
"

 İsmail Yüksek

 -
"

 Sinan Gümüş

 -
"

 Mert Hakan Yandaş

 -
"

 Caner Erkin

 -
"

 Gökhan Gönül

 -
"

 Barış Sungur

 -
2021-2022

 Mergim Berisha

 Almanya
"

 Min-jae Kim

 Güney Kore
"

 Miguel Crespo

 Portekiz
"

 Max Meyer

 Almanya
"

 Diego Rossi

 Uruguay
"

 Steven Caulker

 Sierra Leone
"

 Burak Kapacak

 -
"

 Serdar Dursun

 -
"

 Çağtay Kurukalıp

 -
2022-2023

 Jayden Oosterwolde

 Hollanda
"

 Ezgjan Alioski

 Makedonya
"

 Luan Peres

 Brezilya
"

 Joao Pedro

 İtalya
"

 Bruma

 Portekiz
"

 Michy Batshuayi

 Belçika
"

 Lincoln

 Brezilya
"

 Willian Arao

 Brezilya
"

 Gustavo Henrique

 Brezilya
"

 Lamine Diack

 Senegal
"

 Joshua King

 Norveç
"

 Samet Akaydın

 -
"

 Emre Mor

 -
"

 İrfan Can Eğribayat

 -
"

 Tiago Çukur

 -
"

 Emre Demir

 -
2023-2024

 Ryan Kent

 İngiltere
"

 Edin Dzeko

 Bosna Hersek
"

 Alexander Djiku

 Gana
"

 Umut Nayir

 -
"

 Sebastian Szymanski

 Polonya
"

 Dusan Tadic

 Sırbistan
"

 Rodrigo Becao

 Brezilya
"

 Bartuğ Elmaz

 -
"

 Mert Müldür

 -
"

 Fred

 Brezilya
"

 Cengiz Ünder

 -
"

 Omar Fayed

 Mısır
"

 Dominik Livakovic

 Hırvatistan
"

 Leonardo Bonucci

 İtalya
"

 Rade Krunic

 Bosna Hersek
"

 Çağlar Söyüncü

 -
2024-2025

 Levent Mercan

 -
"

 Oğuz Aydın

 -
"

 Cenk Tosun

 -
"

 Allan Saint-Maximin

 Fransa
"

 Youssef En-Nesyri

 Fas
"

 Yiğit Fidan

 -
"

 Sofyan Amrabat

 Fas
"

 Filip Kostic

 Sırbistan
"

 Anderson Talisca

 Brezilya
"

 Diego Carlos

 "
"

 Milan Skriniar

 Slovakya
"

 Ognjen Mimovic

 Sırbistan
2025-2026

 Jhon Duran

 Kolombiya
"

 Archie Brown

 İngiltere
Fenerbahçe tarihindeki yabancı futbolcular

Fenerbahçe'nin Archie Brown da dahil olmak üzere 118 yılda kadrosuna dahil ettiği 199 yabancı futbolcu ülkelerine göre şöyle:

Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic.

Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer.

Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde.

Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack.

Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma.

Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic.

Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka".

Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas.

Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel.

Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan.

Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown

İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi.

Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin.

Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed.

İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci.

Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti.

Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter.

Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov.

Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni.

İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado.

Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi.

Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski.

Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin Skrtel, Milan Skriniar.

Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic.

Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic.

Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev.

Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi.

Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia.

İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen.

Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla.

İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh.

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc.

Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette.

Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak.

Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai.

Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski.

Güney Afrika (1): John Moshoeu.

İsrail (1): Haim Revivo.

Meksika (1): Diego Reyes.

Kosova (1): Vedat Muric.

Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues.

Ekvador (1): Enner Valencia.

Kongo (1): Marcel Tisserand.

Tanzanya (1): Mbwana Samatta.

Güney Kore (1): Min-jae Kim.

Sierra Leone (1): Steven Caulker.

Belçika (1): Michy Batshuayi.

Norveç (1): Joshua King.

Kolombiya (1): Jhon Duran

Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.

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