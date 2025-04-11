Fenerbahçe'nin 'yeni' transferi: Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe'de bir süre kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma noktasına gelen Maximin, son iki maçta ortaya koyduğu performansla takımın gözdelerinden bir tanesi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 'yeni' transferi: Allan Saint-Maximin
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11 Nisan 2025 11:35
Antrenmanlara yeterince disiplinli katılmaması ve kilo sorunları nedeniyle bir süre kadro dışı kalan Allan Saint-Maximin, takımdan ayrılma noktasına gelmişti.

Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı olumlu görüşme, kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Bodrumspor ve Trabzonspor maçlarında gösterdiği etkileyici performansla yeniden takımın vazgeçilmezleri arasına giren Fransız yıldız, formuyla Mourinho'yu fazlasıyla memnun etti.

Saint-Maximin'in pazar günü oynanacak kritik Sivasspor karşılaşmasına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

GÜVEN TAZELEDİ

28 yaşındaki kanat oyuncusu, özellikle Trabzonspor deplasmanında ortaya koyduğu tempolu oyun ve yaptığı asistle tam not aldı. Hücum hattında etkili olan ve takıma dinamizm kazandıran Saint-Maximin, Mourinho'nun Sivasspor'a karşı sahaya süreceği en önemli kozlardan biri olacak. Deneyimli teknik adamın, oyuncusuna maçın gidişatına göre 60-70 dakika forma vermesi bekleniyor.

KAFASI SÜREKLİ HÜCUMDA

Saint-Maximin'i formayı zorlayan diğer oyunculara kıyasla öne çıkaran özelliklerin başında; yüksek sürati, birebir pozisyonlarda rakibini rahat geçebilmesi, etkili dripling kabiliyeti ve hücumu sürekli düşünen yapısı geliyor. Bu sayede topu rakip yarı alanda tutarak takım savunmasına da katkı sağlıyor.

SON İKİ MAÇTA ETKİLİ PERFORMANS

Sezonun ilk bölümünde Süper Lig'de 15, Avrupa Ligi'nde 5, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 ve Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere toplam 24 karşılaşmada görev alan Fransız oyuncu; 3 gol, 4 asistlik katkı sağlamıştı. Ancak daha sonra yaşadığı sakatlıklar, hastalıklar ve form düşüklüğü nedeniyle 11 resmi maçta kadroya giremedi.

Buna rağmen son iki maçtaki performansıyla Fenerbahçe'de adeta "yeni bir transfer" havası estiren Saint-Maximin, şampiyonluk yolunda takımın en önemli isimlerinden biri olma yolunda yeniden güçlü adımlar atıyor.

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