İskoçya Premier Lig'in 27. haftasında Glasgow Rangers ile St.Mirren karşı karşıya geldi. Ibrox'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip St.Mirren 2-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Glasgow Rangers'a karşı St.Mirren'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mikael Mandron ve 70. dakikada Toyosi Olusanya kaydetti.
Ligde 9 maç sonra yenilen Rangers, 56 puanda kaldı ve lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. 2 maç sonra kazanan St.Mirren ise puanını 34'e yükseltti.
Rangers, gelecek hafta Kilmarnock'a konuk olacak. St. Mirren ise Hearts deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE İLE MAÇLARI 6-13 MART'TA
Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki rakibi Glasgow Rangers'a karşı St.Mirren'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Mikael Mandron ve 70. dakikada Toyosi Olusanya kaydetti.
Ligde 9 maç sonra yenilen Rangers, 56 puanda kaldı ve lider Celtic'in 13 puan gerisine düştü. 2 maç sonra kazanan St.Mirren ise puanını 34'e yükseltti.
Rangers, gelecek hafta Kilmarnock'a konuk olacak. St. Mirren ise Hearts deplasmanına gidecek.
FENERBAHÇE İLE MAÇLARI 6-13 MART'TA
Fenerbahçe ile Rangers arasındaki ilk maç 6 Mart'ta Kadıköy'de, rövanşı 13 Mart'ta Glasgow'da oynanacak.
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