01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
0-0DA
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-346'
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Rapid Wien-LASK
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Spezia-Cremonese
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Almeria-Tenerife
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Racing Santander-Granada
1-135'
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
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0-333'
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Cartagena-CD Mirandes
0-033'
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
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20:00
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Randers FC-Silkeborg
0-233'
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1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
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Rosenborg-KFUM
1-1
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Molde-Viking
20:15
01 Haziran
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23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
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1-0
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2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
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Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!

Fenerbahçe, temmuz ayının son haftasında Eusebio Cup'ta Benfica ile karşılaşacak.

calendar 01 Haziran 2025 19:41 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 19:42
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin rakibi Benfica!
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Yeni sezon öncesi Portekiz'de bir hazırlık kampı yapacak Fenerbahçe, Benfica ile karşı karşıya gelecek.

CNN Portekiz'de yer alan habere göre, Fenerbahçe, temmuz ayının son haftasında Eusebio Cup'ta Benfica'nın rakibi olacak.


Fenerbahçe'nin temmuz ayının ortasından itibaren Portekiz'deki kampına başlayacağı ve Portekiz'deki hazırlıklarını Benfica ile Estadio da Luz'da oynayacağı maçla tamamlayacağı belirtildi.

DEVLER LİGİ'NDE DE KARŞILAŞABİLİRLER

Fenerbahçe ve Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayacaklar. İki ekibin, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmak için 3. ön eleme turunun ardından play-off turunu da geçmesi gerekiyor.

Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi lig aşaması öncesinde elemelerde de karşı karşıya gelebilir.

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