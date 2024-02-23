UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesinde Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi.
Son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından oranı 9.00'a düştü.
Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğun 4. favorisi olarak gösterildi.
Konferans Ligi'nde şampiyonluğun favorisi Aston Villa (3.15) olurken Premier Lig ekibini Fiorentina (5.00) ve Lille (6.40) takip etti.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
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Son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından oranı 9.00'a düştü.
Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğun 4. favorisi olarak gösterildi.
Konferans Ligi'nde şampiyonluğun favorisi Aston Villa (3.15) olurken Premier Lig ekibini Fiorentina (5.00) ve Lille (6.40) takip etti.
Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.
BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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