Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı güncellendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde dördüncü favori olarak gösterilirken sarı-lacivertlilerin oranı değişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki şampiyonluk oranı güncellendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Şubat 2024 12:12
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesinde Konferans Ligi'nin şampiyonluk oranları güncellendi.

Son 16 play-off turu öncesindeki oranı 13.00 olarak belirlenen Fenerbahçe'nin, son 16 turuna kalan takımların netlik kazanmasının ardından oranı 9.00'a düştü.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğun 4. favorisi olarak gösterildi.

Konferans Ligi'nde şampiyonluğun favorisi Aston Villa (3.15) olurken Premier Lig ekibini Fiorentina (5.00) ve Lille (6.40) takip etti.

Peki sence kim şampiyon olacak? Bilyoner'de tahminini yap ve fırsatı kaçırma.

BİLYONER'DE HEMEN OYNAMAK İÇİN TIKLA!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery