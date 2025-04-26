Fenerbahçe'nin golü iptal edildi!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında bulduğu bir gol iptal edildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
56. dakikada Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko, ortasını yaptı. Bu ortada Youssef En-Nesyri kale ağzından yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
Yarı Otomatik Ofsayt sisteminden gelen uyarının ardından Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu işaret edildi ve gol iptal edildi.
56. dakikada Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko, ortasını yaptı. Bu ortada Youssef En-Nesyri kale ağzından yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
Yarı Otomatik Ofsayt sisteminden gelen uyarının ardından Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu işaret edildi ve gol iptal edildi.