Fenerbahçe'nin golü iptal edildi!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında En-Nesyri ile bulduğu gol, öncesinde topla buluşan Edin Dzeko ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'nin golü iptal edildi!
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26 Nisan 2025 20:22
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında bulduğu bir gol iptal edildi.

56. dakikada Fred'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko, ortasını yaptı. Bu ortada Youssef En-Nesyri kale ağzından yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Yarı Otomatik Ofsayt sisteminden gelen uyarının ardından Edin Dzeko'nun ofsaytta olduğu işaret edildi ve gol iptal edildi.

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