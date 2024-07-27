Fenerbahçe'nin bitirim golcüsü: Youssef En-Nesyri!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri, on sekiz içinde buluştuğu topları ağlara yollamakta usta. Bu istatistikte Erling Haaland'ı geride bırakan Faslı yıldız, Avrupa'nın beş büyük liginde dördüncü sırada...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe'nin bitirim golcüsü: Youssef En-Nesyri!
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27 Temmuz 2024 12:11
Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak Fenerbahçe formasını sırtına geçiren Youssef En-Nesyri istatistikleriyle heyecan uyandırıyor.

Gol vuruşlarındaki yetenekleriyle Mourinho'nun gözdesi olan Faslı yıldız, geçen sezon Avrupa'nın beş büyük ligindeki en bitirici dördüncü isim oldu. 2023-24'te penaltı kullanmadan en az 15 gol atan oyuncular arasında ceza sahasında buluştuğu topları gole çevirmede dördüncü olan En-Nesyri, arkadaşlarına "Siz topu ceza sahasına kadar getirin gerisini ben hallederim" mesajı verirken, "Ver Lefter'e yaz deftere" sloganının yeni kahramanı olabileceğini gösteriyor.

ICARDİ'Yİ SOLLADI

Sevilla formasıyla geçen sezon 29 maça çıkan Youssef En-Nesyri, rakip ceza sahasında buluştuğu 119 topun 15'ini ağlara yollarken, Haaland, Lewandowski ve Lautaro Martinez gibi isimleri geride bıraktı. Harry Kane, Sörloth ve Guirassy'den sonra en etkili golcü olan Faslı yıldız, 7,93'lük ortalamasıyla Süper Lig'in kralı Icardi'yi (10,58), takım arkadaşı Edin Dzeko'nun (14,16) da önünde yer aldı.



Mourinho'nun tercihinde gol vuruşu ustalığıyla ilk sırayı alan En-Nesyri aynı performansı sergilemesi hâlinde hem kariyer rekoru kıracak hem de Süper Lig'deki dengeleri Fenerbahçe lehine bozacaktır.

AZ TOP ÇOK GOL

En verimli golcüler listesinde dördüncü olan Youssef En-Nesyri, ceza sahasında topla en az buluşan isim olmasına rağmen derece yaptı. Faslı yıldız 119 topun 15'ini ağlara yollarken, İcardi 201'de 19, Dzeko 269'da 19 gol kaydetmişti.  

 
 

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