Fenerbahçe'nin 30. Brezilyalısı Anderson Talisca

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer ettiği Anderson Talisca, sarı-lacivertlilerin tarihindeki 30. Brezilyalı futbolcu oldu.
Yeni kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Talisca, aynı zamanda Fenerbahçe tarihindeki 195'inci yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti.
Sezona 8 transferle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, devre arasında da ilk takviyesini Brezilyalı oyuncu Diego Carlos'la yapmıştı. Slovak savunmacı Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla da anlaşması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin 10. Brezilyalı orta sahası
Fenerbahçe, tarihindeki ilk Brezilyalı orta saha transferini 1991-1992 sezonu öncesinde Gerson Candido "Cacapa" ile yapmıştı.
İtalya'nın Bari takımından kadroya dahil edilen Gerson Candido, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk Brezilyalı transferi olma özelliğini de taşıyor.
Gerson Candido'nun ardından Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncuları şu şekilde:
Marco Aurelio, Alex de Souza, Cristian Baroni, Diego Ribas, Josef de Souza, Giuliano, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, Anderson Talisca
Brezilya'dan 30. transfer
Fenerbahçe, tarihinde en çok yabancı oyuncu transferini Brezilya'dan yaptı.
Diego Carlos'un ardından Anderson Talisca'nın imzayı atmasıyla Brezilya'dan 30. transferini yapan sarı-lacivertliler, daha önce sırasıyla Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao ve Fred Rodrigues transferlerine imza atmıştı.
Ali Koç döneminin 10. Brezilyalısı
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde en çok transferi Brezilya'dan yaptı.
Koç döneminde 63. yabancı transferini yapan sarı-lacivertliler, Brezilya'dan 10. oyuncu transferini Anderson Talisca ile gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç yönetiminde 38 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna kattı.
Talisca'nın 6. kulübü Fenerbahçe
Türkiye'de daha önce 2 sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın kariyerindeki 6. kulüp Fenerbahçe oldu.
Futbola Brezilya'nın Bahia ekibinde başlayan orta saha oyuncusu, A takıma yükselip 1,5 sezon forma giydikten sonra Portekiz'in Benfica Kulübüne transfer oldu.
2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, ardından Çin'in Guangzhou takımında görev aldı.
Uzak Doğu'daki 3 yılın ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, geride kalan 3,5 sezonda Al-Nassr'da forma giydi.
Talisca'nın kariyerinde 1 Süper Lig, 2 Portekiz Süper Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları
Fenerbahçe'nin Anderson Talisca da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 195 futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo Ivançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic
Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer
Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde
Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack
Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka"
Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas
Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel
Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan
Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku
Sırbistan (5): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic
İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi
Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin
Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat
Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed
İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado
Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi
Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski
İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent
Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic
Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette
Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak
Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai
Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski
Güney Afrika (1): John Moshoeu
İsrail (1): Haim Revivo
Meksika (1): Diego Reyes
Kosova (1): Vedat Muric
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
Ekvador (1): Enner Valencia
Kongo (1): Marcel Tisserand
Tanzanya (1): Mbwana Samatta
Güney Kore (1): Min-jae Kim
Sierra Leone (1): Steven Caulker
Belçika (1): Michy Batshuayi
Norveç (1): Joshua King
Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.
Yeni kulübüyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Talisca, aynı zamanda Fenerbahçe tarihindeki 195'inci yabancı oyuncu transferi olarak kayıtlara geçti.
Sezona 8 transferle başlayan Jose Mourinho'nun ekibi, devre arasında da ilk takviyesini Brezilyalı oyuncu Diego Carlos'la yapmıştı. Slovak savunmacı Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getiren Fenerbahçe'nin bu oyuncuyla da anlaşması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin 10. Brezilyalı orta sahası
Fenerbahçe, tarihindeki ilk Brezilyalı orta saha transferini 1991-1992 sezonu öncesinde Gerson Candido "Cacapa" ile yapmıştı.
İtalya'nın Bari takımından kadroya dahil edilen Gerson Candido, aynı zamanda sarı-lacivertli takımın ilk Brezilyalı transferi olma özelliğini de taşıyor.
Gerson Candido'nun ardından Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncuları şu şekilde:
Marco Aurelio, Alex de Souza, Cristian Baroni, Diego Ribas, Josef de Souza, Giuliano, Lincoln Henrique, Fred Rodrigues, Anderson Talisca
Brezilya'dan 30. transfer
Fenerbahçe, tarihinde en çok yabancı oyuncu transferini Brezilya'dan yaptı.
Diego Carlos'un ardından Anderson Talisca'nın imzayı atmasıyla Brezilya'dan 30. transferini yapan sarı-lacivertliler, daha önce sırasıyla Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao ve Fred Rodrigues transferlerine imza atmıştı.
Ali Koç döneminin 10. Brezilyalısı
Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığı döneminde en çok transferi Brezilya'dan yaptı.
Koç döneminde 63. yabancı transferini yapan sarı-lacivertliler, Brezilya'dan 10. oyuncu transferini Anderson Talisca ile gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Ali Koç yönetiminde 38 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna kattı.
Talisca'nın 6. kulübü Fenerbahçe
Türkiye'de daha önce 2 sezon Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca'nın kariyerindeki 6. kulüp Fenerbahçe oldu.
Futbola Brezilya'nın Bahia ekibinde başlayan orta saha oyuncusu, A takıma yükselip 1,5 sezon forma giydikten sonra Portekiz'in Benfica Kulübüne transfer oldu.
2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Talisca, ardından Çin'in Guangzhou takımında görev aldı.
Uzak Doğu'daki 3 yılın ardından Suudi Arabistan'dan gelen teklifi değerlendiren Brezilyalı oyuncu, geride kalan 3,5 sezonda Al-Nassr'da forma giydi.
Talisca'nın kariyerinde 1 Süper Lig, 2 Portekiz Süper Ligi, 2 Portekiz Lig Kupası, 3 Portekiz Süper Kupası ve 1 Çin Süper Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcuları
Fenerbahçe'nin Anderson Talisca da dahil olmak üzere 117 yılda kadrosuna dahil ettiği 195 futbolcu ülkelerine göre şöyle:
Brezilya (30): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca.
Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo Ivançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic
Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer
Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde
Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack
Portekiz (7): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma
Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka"
Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitrios Pelkas
Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel
Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan
Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku
Sırbistan (5): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic
İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi
Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin
Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat
Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed
İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci
Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti
Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter
Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov
Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni
İspanya (3): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado
Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi
Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski
İngiltere (3): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent
Hırvatistan (3): Milan Rapaiç, Stjepan Tomas, Dominik Livakovic
Bosna Hersek (3): Demir Hotic, Edin Dzeko, Rade Krunic
Ukrayna (2): Sergei Rebrov, Oleksandr Karavaiev
Arnavutluk (2): Bahri Kaya, Süleyman Vafi
Cezayir (2): İslam Slimani, Yassine Benzia
İsveç (2): Kenneth Andersson, Samuel Holmen
Slovakya (2): Miroslav Stoch, Martin Skrtel
Şili (2): Claudio Maldonado, Mauricio Isla
İran (2): Hossein Sadaghiani, Allahyar Sayyadmanesh
Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc
Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette
Çekya(2): Michal Kadlec, Filip Novak
Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai
Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski
Güney Afrika (1): John Moshoeu
İsrail (1): Haim Revivo
Meksika (1): Diego Reyes
Kosova (1): Vedat Muric
Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues
Ekvador (1): Enner Valencia
Kongo (1): Marcel Tisserand
Tanzanya (1): Mbwana Samatta
Güney Kore (1): Min-jae Kim
Sierra Leone (1): Steven Caulker
Belçika (1): Michy Batshuayi
Norveç (1): Joshua King
Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç bu nedenle listede yer almamıştır. Ayrıca, Brezilyalı Marco Aurelio ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede bulunmaktadır.