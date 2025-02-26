Fenerbahçe, kaptanıyla bir sezon daha istiyor!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 2026 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşme önerecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, kaptanıyla bir sezon daha istiyor!
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26 Şubat 2025 14:39
Fenerbahçe, takımın kaptanı Edin Dzeko'ya, 2026 yazına kadar sürecek yeni bir sözleşme önerecek. 

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Fenerbahçe ile Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci arasında önümüzdeki haftalarda sözleşme görüşmeleri gerçekleştirilecek.

PERFORMANSI

Bir ay sonra 39 yaşına dolduracak olan Bosnalı yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 38 maçta 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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