Fenerbahçe hisselerinin %4.80'ini yabancı yatırımcıya sattı

Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A.Ş'deki sahip olduğu hisselerinin %4.80'ni yabancı bir yatırımcıya sattığını KAP'a bildirdi. Satış sonrası kulübün şirketteki pay oranı %62,27'ye geriledi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe hisselerinin %4.80'ini yabancı yatırımcıya sattı
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11 Nisan 2025 10:30
Son güncelleme 11 Nisan 2025 10:38
Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp KAP'a yaptığı açıklamada Futbol A.Ş'de sahip olunan sermayenin %4,80'ini (12 milyon adet) yabancı bir kurumsal yatırımcıya satıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin bu satış işlemi neticesinde 553.2 milyon TL gelir elde ettiği anlaşıldı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN BİLDİRİM

"Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirmiştir.



Pay satış fiyatı 46,10 TL'dir. İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de sahip olduğu payların oranı %62,27'ye düşmüştür. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. Özel Durumlar Tebliği madde 11 uyarınca iş bu açıklamamıza konu işlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir."

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