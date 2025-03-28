Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin biletleri pazartesi günü genel satışa sunulacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor
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28 Mart 2025 18:47
Son güncelleme 28 Mart 2025 18:55
Fenerbahçe ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak maçın biletlerinin pazartesi günü genel satışa sunulacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünün açıklaması şu şekilde:

"29.03.2025 Cumartesi günü saat 16.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (1 Adet Bilet)

30.03.2025 Pazar günü saat 13.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 Adet Bilet)

31.03.2025 Pazartesi günü saat 13.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

SATIN ALINAN BİLETLER TRANSFERE KAPALI OLACAKTIR.

Maça 24 saat kala ve sonrası da dahil olmak üzere Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarlar, müsabakaya bilet satın alamayacaklardır.

Son 365 gün içerisinde logosuz ya da rakip takım logolu Passolig kartlarını iptal ettiren taraftarlar bilet satın alamayacaktır.

Uygulanacak bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 1500,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 2.600,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.750,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.900,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 3.250,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 4.900,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 5.650,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 6.700,00 TL
FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 7.600,00 TL
VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 23.000,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.950,00 TL"
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