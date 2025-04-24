Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla Sevilla'dan kadrosuna kattığı Youssef En Nesyri için yolun sonu görünüyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-Lacivertli yönetim, 27 yaşındaki Faslı golcüyü sezon sonunda elden çıkarmayı planlıyor. Oyuncuya Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi olduğu belirtilirken, yönetimin beklentisi ise 35 milyon Euro.
SUUDİLER HAREKETE GEÇİYOR
İspanyol basınında yer alan iddialara göre Suudi Arabistan Ligi'nden birçok kulüp, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Kulübe yakın kaynaklar, transfer için resmi temasların başlamasının an meselesi olduğunu belirtiyor. En Nesyri'ye ödenecek bonservis bedeli konusunda Fenerbahçe'nin pazarlık kapısını 35 milyon Euro'dan açtığı aktarıldı.
PERFORMANSI GERİDE KALDI
Sezon genelinde 46 resmi maçta 26 gol, 6 asistle 32 gole doğrudan katkı sağlayan En Nesyri, Süper Lig'de ise 28 maçta 16 gol ve 5 asist üretti. Ancak yıldız oyuncu, ligdeki son golünü 2 Mart'ta Antalyaspor'a karşı kaydetti. O günden bu yana gol sevinci yaşayamayan Faslı forvet, formsuzluğuyla eleştiriliyor.
GEÇEN SEZONUN EN PAHALI TRANSFERİYDİ
Youssef En Nesyri, 2023 yazında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 24.5 milyon Euro civarında olan yıldız oyuncunun satışından önemli bir gelir hedefleyen yönetim, bu parayla yeni sezon kadro planlamasına yön vermeyi amaçlıyor.
Sarı-Lacivertli yönetim, 27 yaşındaki Faslı golcüyü sezon sonunda elden çıkarmayı planlıyor. Oyuncuya Suudi Arabistan'dan ciddi ilgi olduğu belirtilirken, yönetimin beklentisi ise 35 milyon Euro.
SUUDİLER HAREKETE GEÇİYOR
İspanyol basınında yer alan iddialara göre Suudi Arabistan Ligi'nden birçok kulüp, sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Kulübe yakın kaynaklar, transfer için resmi temasların başlamasının an meselesi olduğunu belirtiyor. En Nesyri'ye ödenecek bonservis bedeli konusunda Fenerbahçe'nin pazarlık kapısını 35 milyon Euro'dan açtığı aktarıldı.
PERFORMANSI GERİDE KALDI
Sezon genelinde 46 resmi maçta 26 gol, 6 asistle 32 gole doğrudan katkı sağlayan En Nesyri, Süper Lig'de ise 28 maçta 16 gol ve 5 asist üretti. Ancak yıldız oyuncu, ligdeki son golünü 2 Mart'ta Antalyaspor'a karşı kaydetti. O günden bu yana gol sevinci yaşayamayan Faslı forvet, formsuzluğuyla eleştiriliyor.
GEÇEN SEZONUN EN PAHALI TRANSFERİYDİ
Youssef En Nesyri, 2023 yazında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro bonservisle transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 24.5 milyon Euro civarında olan yıldız oyuncunun satışından önemli bir gelir hedefleyen yönetim, bu parayla yeni sezon kadro planlamasına yön vermeyi amaçlıyor.