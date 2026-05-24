24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
19:00
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
19:00
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
15:00
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
19:30
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
19:30
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
19:30
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
0-041'
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
16:00
24 Mayıs
Brighton-M. United
18:00
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
18:00
24 Mayıs
Tottenham-Everton
18:00
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
18:00
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
18:00
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
18:00
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
18:00
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
18:00
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
18:00
24 Mayıs
Burnley-Wolves
18:00
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Fenerbahçe'de transfer harekatı! İşte Aziz Yıldırım'In 5 hedefi

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yeni sezon transfer listesinde toplam 5 önemli futbolcu yer alıyor. Yıldırım, bu isimlerden en az 3'ünü kadroya katmayı hedefliyor.

calendar 24 Mayıs 2026 12:48
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibinin yeni sezon için oldukça iddialı bir kadro planlaması yaptığı öğrenildi.

Sarı lacivertliler'in transfer listesinde tam 5 önemli futbolcunun bulunduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre efsane başkanın 5 oyuncudan en az 3'ünü kadroya katmayı hedeflediği ifade edildi.

ALEXANDER SORLOTH

Transfer listesinin en dikkat çeken ismi ise Alexander Sörloth oldu. Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü ilk hedeflerden biri.

VEDAT MURIQI

Sarı lacivertliler'in ayrıca eski golcüsü Vedat Muriqi için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Kosovalı yıldızın dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

KIM MIN JAE

Daha önce Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min Jae için, Bayern Münih ile masaya oturulduğu öne sürüldü.

EDON ZHEGROVA

Kanat rotasyonunda ise Vedat Muriqi'nin vatandaşı Edon Zhegrova ismi ön plana çıktı. Juventuslu yıldız oyuncunun hücum hattına hız ve yaratıcılık katması gündemde.

MALICK DIOUF

Sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Malick Diouf oldu. West Ham United forması giyen Senegalli yıldızın Aziz Yıldırım'ın scout ekibi tarafından uzun süredir yakın ettiği öğrenildi..

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
