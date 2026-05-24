Fenerbahçe'de transfer harekatı! İşte Aziz Yıldırım'In 5 hedefi

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım ve ekibinin yeni sezon için oldukça iddialı bir kadro planlaması yaptığı öğrenildi.
Sarı lacivertliler'in transfer listesinde tam 5 önemli futbolcunun bulunduğu belirtildi. Takvim'in haberine göre efsane başkanın 5 oyuncudan en az 3'ünü kadroya katmayı hedeflediği ifade edildi.
ALEXANDER SORLOTH
Transfer listesinin en dikkat çeken ismi ise Alexander Sörloth oldu. Atletico Madrid forması giyen Norveçli golcü ilk hedeflerden biri.
VEDAT MURIQI
Sarı lacivertliler'in ayrıca eski golcüsü Vedat Muriqi için de girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Kosovalı yıldızın dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.
KIM MIN JAE
Daha önce Fenerbahçe forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min Jae için, Bayern Münih ile masaya oturulduğu öne sürüldü.
EDON ZHEGROVA
Kanat rotasyonunda ise Vedat Muriqi'nin vatandaşı Edon Zhegrova ismi ön plana çıktı. Juventuslu yıldız oyuncunun hücum hattına hız ve yaratıcılık katması gündemde.
MALICK DIOUF
Sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Malick Diouf oldu. West Ham United forması giyen Senegalli yıldızın Aziz Yıldırım'ın scout ekibi tarafından uzun süredir yakın ettiği öğrenildi..
