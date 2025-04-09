Trabzonspor galibiyetiyle zirveyle arasındaki farkı 3 puana indiren Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.
Sarı-lacivertliler, bu hafta çıktığı kritik Sivas maçında sadece rakibiyle değil, aynı zamanda kötü hava koşullarıyla da mücadele edecek.
SİVAS'TA SOĞUK HAVA, FENERBAHÇE'Yİ ZORLAYACAK
Meteorolojik veriler, pazar günü oynanacak maç öncesi kar yağışının süreceğini ve hava sıcaklıklarının -6 dereceye kadar düşeceğini gösteriyor. Maçın oynanacağı saatlerde sıcaklıkların 0 ile 1 derece arasında olması bekleniyor. Sivas'taki olumsuz hava koşulları, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda attığı adımları zora sokabilir.
SİVAS'IN HEDEFİ LİGDE KALMAK
Bu maç, sadece şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe için değil, ligde kalma savaşı veren Sivasspor için de kritik. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe maçı ile başlamayı planladığı puan serisini sürdürmek istiyor. Sivas, kalan 7 maçta alacağı puanlarla Süper Lig'de kalma umudunu yaşatmayı hedefliyor.
Alttan ısıtmalı Sivas 4 Eylül Stadı'nda karın zeminde birikmesi engellenecek olsa da, soğuk ve karlı hava, Fenerbahçe için nisan ayında beklenmedik bir sürpriz olacak. Sivas, zorlu fikstürüne Fenerbahçe ile başlayacak ve ardından Kasımpaşa (D), Antalyaspor, Galatasaray (D), Bodrum, Samsunspor (D) ve Alanyaspor ile mücadele edecek.
SİVAS'TA EKSİKLER
Fenerbahçe'nin rakibi Sivasspor, pazar günkü maç öncesi sakatlıkları bulunan Nikolic, Koita ve Emrah Başsan gibi önemli oyuncularından yoksun.
Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi soğuk hava alarmı
Trabzonspor galibiyeti sonrası umutlanan Fenerbahçe, Sivas'ta şampiyonluk yolunda soğukla mücadele edecek.
Son güncelleme 09 Nisan 2025 10:04
Trabzonspor galibiyetiyle zirveyle arasındaki farkı 3 puana indiren Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını yeniden yeşertti.
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