Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Serdar Aziz, derbi karşılaşmasında geri bölgede yaptığı hatalarla dikkat çekti.
Galatasaray hücumcuları karşısında etkin bir görüntü sergileyemeyen Serdar, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı. Zaman zaman teknik direktör Jorge Jesus da oyuncusuna saha kenarından uyarılarda bulundu.
Galatasaray hücumcuları karşısında etkin bir görüntü sergileyemeyen Serdar, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı. Zaman zaman teknik direktör Jorge Jesus da oyuncusuna saha kenarından uyarılarda bulundu.