Fenerbahçe'de Serdar Aziz çıldırttı

Derbide Galatasaray hücumcuları karşısında etkin bir görüntü sergileyemeyen Serdar Aziz, Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz çıldırttı
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09 Ocak 2023 08:29
Serdar Aziz
Serdar Aziz
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Serdar Aziz, derbi karşılaşmasında geri bölgede yaptığı hatalarla dikkat çekti.

Galatasaray hücumcuları karşısında etkin bir görüntü sergileyemeyen Serdar, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı. Zaman zaman teknik direktör Jorge Jesus da oyuncusuna saha kenarından uyarılarda bulundu. 

 

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