Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilip namağlup ünvanının sona ermesiyle büyük coşku yaşadı.
Teknik direktör Jose Mourinho, sarı-kırmızılıların puan kaybedeceğini futbolcularına her fırsatta dile getiriyordu.
"ŞAMPİYONLUK GELECEK"
Liderin Beşiktaş deplasmanında mağlup olması ve kaybetmeme serisinin bitmesi bayram coşkusunu katladı. Bu moralle Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Kanarya, ezeli rakibine ikinci bir darbe indirip, kalan haftalara daha avantajlı girmenin hesaplarını yapıyor. Samandıra'da ve camiada "Biz kalan maçlarımızı kazanalım, şampiyonluk gelecek" konuşmaları yapılmaya başlandı.
Fenerbahçe'de şampiyonluk inancı!
Galatasaray'ın derbiyi kaybetmesinin ardından Fenerbahçe'nin 6 puan olan farkı kapatma ve şampiyonluğa olan inancı arttı.
31 Mart 2025 10:13
Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilip namağlup ünvanının sona ermesiyle büyük coşku yaşadı.
Fenerbahçe
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