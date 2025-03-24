Fenerbahçe'de Maximin yerine Virginius!

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in yerine Fransız kanat oyuncusu Alan Virginius'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Maximin yerine Virginius!
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24 Mart 2025 11:47

Yeni sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, dört koldan görüşmelerini sürdürüyor. 

Kaleci, forvet, orta saha ve kanat takviyesi düşünen sarı-lacivertlilerin kanat bölgesine düşündüğü ilk isim ise bonservisi Lille'de olan ancak Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen Alan Virginius...

SAINT MAXIMIN'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR 

22 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'yla sıkıntı yaşayan ve sezon sonunda bonservisi alınmayacak olan Allan Saint-Maximin'in yerine düşünülüyor. 

Bir Fransız'ın yerini başka bir Fransız'la doldurmak isteyen yönetim, sportif direktör Branco'ya bu konuda yetkiyi verdi, Branco da Lille ve oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.

KASADAN ÇIKAN 2.5 MİLYON EURO 

Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kasasından çıkarmayı planladığı miktar ise 2.5 milyon euro. Jose Mourinho, Virginius'tan yıldız yaratmayı hedefliyor.

LILLE 4 MİLYON EURO ÖDEDİ

Lille, 2022 yaz transfer döneminde Alan Virginius için Sochaux'a 4 milyon euro ödedi. Geçen sezonun ikinci yarısını Clermont'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında da Young Boys'a kiralandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Young boys formasıyla 34 maçın 16'sında ilk 11 oynayan Virginius, 7 gol 3 asistlik katkı sağladı.



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