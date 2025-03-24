Yeni sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, dört koldan görüşmelerini sürdürüyor.
Kaleci, forvet, orta saha ve kanat takviyesi düşünen sarı-lacivertlilerin kanat bölgesine düşündüğü ilk isim ise bonservisi Lille'de olan ancak Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen Alan Virginius...
SAINT MAXIMIN'İN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR
22 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'yla sıkıntı yaşayan ve sezon sonunda bonservisi alınmayacak olan Allan Saint-Maximin'in yerine düşünülüyor.
Bir Fransız'ın yerini başka bir Fransız'la doldurmak isteyen yönetim, sportif direktör Branco'ya bu konuda yetkiyi verdi, Branco da Lille ve oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu.
KASADAN ÇIKAN 2.5 MİLYON EURO
Piyasa değeri 3 milyon euro olan sağ kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin kasasından çıkarmayı planladığı miktar ise 2.5 milyon euro. Jose Mourinho, Virginius'tan yıldız yaratmayı hedefliyor.
LILLE 4 MİLYON EURO ÖDEDİ
Lille, 2022 yaz transfer döneminde Alan Virginius için Sochaux'a 4 milyon euro ödedi. Geçen sezonun ikinci yarısını Clermont'ta kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında da Young Boys'a kiralandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Young boys formasıyla 34 maçın 16'sında ilk 11 oynayan Virginius, 7 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe'de Maximin yerine Virginius!
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in yerine Fransız kanat oyuncusu Alan Virginius'u kadrosuna katmak için harekete geçti.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe, dört koldan görüşmelerini sürdürüyor.
- 12:28 Mourinho'nun forvet çıkmazı
- 12:22 Galatasaray, çeyrek final için parkede! Rakip Manisa Basket
- 12:19 Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya: Reguilon
- 12:02 DiVincenzo savunmayı vurguladı, Edwards'ı övdü
- 12:01 Galatasaray'a Davinson Sanchez müjdesi!
- 12:01 Sabonis parkelere beklenenden erken dönebilir
- 12:00 Brandon Clarke sezonu kapattı
- 11:59 Brunson kontrollü antrenmanlara başladı; en az 1 hafta daha yok
- 11:59 Fenerbahçe'de Kostic belirsizliği!
- 11:58 Jokic, Nuggets'ın iç saha serisinde geri dönebilir
- 11:57 Butler, Miami'ye dönüşü için: "Sıradan bir maç, artık geride bıraktım"
- 11:56 Davis, sakatlık dönüşü için Knicks maçını hedefliyor
- 11:47 Fenerbahçe'de Maximin yerine Virginius!
- 11:32 Fenerbahçe'de Anderson Talisca hazır!
- 11:27 Fenerbahçe'nin Süper Lig'den hedefi: Taha Altıkardeş!
- 11:04 Beşiktaş'ta Paul Onuachu ısrarı!
- 10:49 Beşiktaş'a dev sponsorluk kapıda!
- 10:37 Macar basını: Macarlar şokta: "Çok ağır"
- 10:30 Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı!
- 10:25 İşte A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası yolu
- 10:21 Galatasaraylı Metehan Baltacı'ya yakın takip!
- 10:10 Beşiktaş'ta rota yeniden Güney Amerika!
- 09:59 Galatasaray'da Icardi'nin sahalara dönüş tarihi!
- 09:57 Halil Umut Meler maçı yarıda bıraktı!
- 09:53 Eren Elmalı, formaya sarıldı!
- 09:44 Yunus Akgün, derbiye hazırlanıyor!
- 09:34 Beşiktaş'a derbi öncesi müjde!
- 09:33 Fenerbahçe'nin 125 milyon Euro'luk 'altın' madeni
- 09:18 Ernest Muçi ilk 11 için savaş veriyor!
- 09:17 Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi!
- 09:13 Hazımsız Szoboszlai
- 09:07 Jose Mourinho: "Başım belaya girer!"
- 09:05 Wiggins 42 sayıyla yıldızlaştı, Heat'in 10 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı
- 09:03 Fenerbahçe vazgeçmeye hazır; Edin Dzeko
- 09:00 Beşiktaş'ta Mustafa Erhan'a özel ilgi!
- 08:49 Galatasaray'dan Torreira'ya izin yok
- 08:43 Galatasaray'da gündem yeniden Strahinja Pavlovic!
- 08:41 Beşiktaş'ta sezonun affı derbi galibiyeti!
- 08:35 Fenerbahçe, Skriniar için anlaştı!
- 08:27 Fenerbahçe'den Becao kararı
- 07:41 Yazarlardan Milli Takım yorumları
- 01:45 Uluslar Ligi'nde toplu sonuçlar!
- 01:44 Fransa, Livakovic'in direnişini kırdı
- 01:33 Nihat Kahveci: "Aman Allahım falan dedim"
- 01:31 İspanya kazandı ve A Milli Takım'ın son rakibi oldu
- 01:23 Portekiz Trincao ile yarı final biletini kaptı!
- 00:47 İrlanda, Bulgaristan karşısında 2 golle galip
- 00:45 Almanya, Kimmich ile yarı finalde!
- 00:39 Belçika'dan Ukrayna karşısında müthiş geri dönüş!
- 00:20 Rıdvan Dilmen'den Montella'ya övgü!
- 00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik
- 00:00 Yusuf Akçiçek ilk kez sahada!
- 23:52 Macaristan'da 19 yıl sonra bir ilk!
- 23:35 A Milli takım 250. galibiyete ulaştı
- 23:22 İşte Milli Takımımızın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
- 23:11 Yusuf Akçiçek: "Çocukluk hayalimdi"
- 23:05 Marco Rossi: "Bu kabul edilemez"
- 22:59 Montella'dan Arda Güler yanıtı
- 22:49 Vincenzo Montella: "Gurur duyuyorum"
- 22:36 Hakan Çalhanoğlu: "Zoru başardık"
Juventus'ta Igor Tudor dönemi!
Modric: "Mbappe gibisini çok az gördüm"
Juventus'ta karar bekleniyor: Roberto Mancini ya da Igor Tudor
Juventus'ta Roberto Mancini sesleri yükseliyor!
Luka Modric'ten yeni sözleşme açıklaması!
Barcelona'da genç oyuncu Pau Cubarsi sakatlandı
Real Madrid'e Huijsen'de rakip Chelsea!
Barcelona'nın Jonathan David ısrarı
Mbappe'den Zidane mesajı: "Mutlu olurum"
Borussia Dortmund'da veda kararı: Julian Brandt
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan hamlesi!
-
2
Hazımsız Szoboszlai
-
3
Galatasaray'da Icardi'nin sahalara dönüş tarihi!
-
4
Fenerbahçe, Skriniar için anlaştı!
-
5
Galatasaray'dan Torreira'ya izin yok
-
6
İspanya kazandı ve A Milli Takım'ın son rakibi oldu
-
7
Juventus'ta Igor Tudor dönemi!
-
8
Rafa Silva'nın durumu belli oldu! Derbide olacak mı?
-
9
Fenerbahçe vazgeçmeye hazır; Edin Dzeko
-
10
İşte A Milli Takımımız'ın Dünya Kupası yolu