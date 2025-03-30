Fenerbahçe'de kritik viraj: Hedef 10'da 10

Lider Galatasaray'ın gerisinde kalan ve aradaki puan farkını kapatmayı hedefleyen Fenerbahçe, sezonun kalan kısmında hata yapmadan 10'da 10 yapmayı planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kritik viraj: Hedef 10'da 10
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30 Mart 2025 13:31
Samsun beraberliği sonrasında zirveye bir adım daha yaklaşma fırsatını elinin tersiyle iten Fenerbahçe, önceki gün Bodrum'u deplasmanda rahat geçerek şampiyonluk yarışına yeniden tutundu.

HEDEF 10'DA 10

Lider Galatasaray'ın gerisinde kalan ve aradaki puan farkını azaltmak isteyen sarılacivertliler 10'da 10 yaparak sezonu tamamlamak istiyor. Bunun ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştiren Sarı Kanarya'nın önünde 9 hafta daha bulunuyor.

PUAN KAYBINA TAHAMMÜL KALMADI

Jose Mourinho, her haftaya final havasında yaklaşıyor. Fenerbahçe yönetimi de kalan tüm maçların kazanılması halinde oyunculara prim sözü verirken, puan kaybına tahammül kalmadı.

GALATASARAY'IN KAYBINI BEKLEYECEK

İkili averajı da rakibine kaptırdığı için kalan haftalarda Galatasaray'ın kaybını bekleyecek olan sarı-lacivertliler, kupadaki Galatasaray derbisinin ardından Trabzonspor'u konuk edecek. Ardından Sivas'a gidecek olan Fenerbahçe, Kayseri ve Gaziantep maçlarının ardından ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek..

GALATASARAY YENİLDİ, FARK 6 PUAN

Bodrum galibiyeti sonrası Beşiktaş-Galatasaray derbisini bekleyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Liderin Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmasıyla 6 puanlık farkı koruyan sarı lacivertliler, hafta içi kupada oynanacak derbi mücadelesi öncesinde moraller yüksek. Önümüzdeki hafta BAY geçecek olan Galatasaray ile puan farkını 3'e indirme ihtimalleri de ayrı bir motivasyon.  

 
 

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