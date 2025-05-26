Fenerbahçe'de kamp yeri Portekiz oldu!

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları öncesi kamp yeri netleşmeye başladı.
Sarı-lacivertli takım, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de Albufeira bölgesinde yapacak.
Birçok Avrupa kulübünün de kamp yaptığı alanın Atlantik Okyanusu'nun kıyısında olduğu ve yaz döneminde serin havasıyla bilindiği ifade edildi.
Sarı-lacivertli takım, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de Albufeira bölgesinde yapacak.
Birçok Avrupa kulübünün de kamp yaptığı alanın Atlantik Okyanusu'nun kıyısında olduğu ve yaz döneminde serin havasıyla bilindiği ifade edildi.
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