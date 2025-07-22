Fenerbahçe'de gündem Lauriente

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem sol kanat...
Sarı-Lacivertliler'in bu bölge için Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya'nın geçtiğimiz günlerde Sunderland'e transferi son anda iptal olan Fransız futbolcu için ilerleyen günlerde İtalyan ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.
İtalyan ekibinin oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında...
İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu, ayrılık isteğini de kulübüne iletti.
"2 YIL DAHA KONTRATI VAR"
Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla Serie B'de 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 19 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynadı.
Sarı-Lacivertliler'in bu bölge için Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya'nın geçtiğimiz günlerde Sunderland'e transferi son anda iptal olan Fransız futbolcu için ilerleyen günlerde İtalyan ekibiyle görüşmelere başlaması bekleniyor.
İtalyan ekibinin oyuncu için 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen haberler arasında...
İtalyan ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcu, ayrılık isteğini de kulübüne iletti.
"2 YIL DAHA KONTRATI VAR"
Geride kalan sezonda Sassuolo formasıyla Serie B'de 34 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 19 gol, 6 asistlik performans sergileyerek takımının Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynadı.