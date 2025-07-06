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Fenerbahçe'de Guessand operasyonu: Temsilcisi İstanbul'da

Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun ısrarla takımında görmek istediği Nice'in yıldızı Evann Guessand'ın temsilcisiyle İstanbul'da ilk kez yüz yüze görüştü.

calendar 06 Temmuz 2025 11:33 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 12:30
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Guessand operasyonu: Temsilcisi İstanbul'da
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Yeni sezon öncesi  hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'de çok sıcak saatler yaşanıyor.

4 gün önce İstanbul'a getirdiği Jhon Duran'da yaşanan pürüzleri çözmeye çalışan yönetim flaş bir hamle daha yaptı.

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla takımda görmek istediği Evann Guessand'ın temsilcisi dün İstanbul'a geldi. Alınan bilgilere göre taraflar arasında ilk kez yüz yüze bir görüşme gerçekleşti. Sarı-Lacivertliler listenin ilk sıralarında yer alan 24 yaşındaki forvet için Nice kulübüne bonuslarla beraber 30 milyon Euro'luk teklif yapmıştı.

İKNAYA ÇOK YAKINLAR

Bu teklifiyle Fransızları ikna noktasına getiren yönetim dünkü hamlesiyle transferi farkı bir aşamaya taşıdı. Geçen sezon gösterdiği perfor mansla büyük beğeni kazanan Guessand'ın, İngiltere, Italya ve İspanya'dan da çok ciddi talipleri olduğu belirtiliyor. Bu nedenle Fildişili yıldızın temsilcisinin kesin karar öncesi tüm teklifleri görmek İstediği ifade ediliyor.

DURAN'LA ÇİFT FORVET!

Hücumun her iki kanadında ve 9 numara pozisyonunda görev yapabilen Evann Guessand çok büyük bir potansiyele sahip. Mourinho'nun, Duran ve Guessand'ı 3-4-1-2 taktiğinde en önde beraber kullanmayı planladığı öğrenildi.

Guessand, geride bıraktığımız sezon Nice formasıyla 42 maça çıktı. Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi. 

 
 


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